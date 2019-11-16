Volkswagen CEO'sundan Türkiye açıklaması

Sözcü'de yer alan habere göre, Diess, “Türkiye'de fabrika kurma kararı almazsak araçları mevcut fabrikalarımızda üretiriz” açıklamasında bulundu.

Volkswagen'in üretim birimi yöneticisi Andreas Tostmann, Volkswagen'in Türkiye'ye yeni bir araç fabrika kurma planının askıda olduğunu açıklamasının ardından Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya yatırıma talip olduklarını açıklamıştı.

Öte yandan otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) eski Başkanı Alper Kanca Volkswagen'in sene sonuna kadar fabrika kararı için bekleyeceğini belirtti.