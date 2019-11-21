Lavrov: IŞİD ve El Nusra yenilgiye uğradı, sayılı günleri kaldı

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sergey Lavrov, "Herhangi bir ülkedeki durumun değerlendirilmesi için öncelikle sorunun kaynağının anlaşılması gerekir. Küresel terör tehdidi, özellikle Irak'ta yapılan yasadışı istila ve Libya'ya yönelik saldırganca eylemlerinden sonra ciddi bir boyut kazandı. Halifelik kurma amaçları açısından bakıldığında, şu anda IŞİD Suriye'de yenilgi aldı. IŞİD'den bölünen gruplar ile BM Güvenlik Konseyi tarafından yasaklı ilan edilen El Nusra grupları direnmeye devam ediyor ancak herkes biliyor ki, sayılı günleri kaldı" dedi.

Lavrov, mevcut durumda teröristlerin tüm dünyaya yayılmaya başladıklarını ve bu kapsamda Afganistan'a gittiklerini; Orta Asya, Avrupa ve Güneydoğu Asya'ya sızmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.