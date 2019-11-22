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22 Kasım 2019 - 14:02

IŞİD Kerkük’te saldırdı: 2 polis öldürüldü

IŞİD Kerkük’te saldırdı: 2 polis öldürüldü

Terör örgütü IŞİD’in Kerkük’te düzenlediği saldırıda iki polisin öldürüldüğü bildirildi.

Kerkük Asayişi’nden bir yetkili Reşad Nahiyesi'nde bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda iki polisin hayatını kaybettiğini ve bir polisin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı düzenleyen IŞİD’liler olay yerinden kaçmayı başardı.

Irak yönetimi Aralık 2017’de IŞİD’e karşı mücadelede başarıya ulaştığını ve örgütün bitirildiğini duyurmuştu.

Peşmerge Güçleri’nin Ekim 2017 yılında Kerkük ve bazı tartışmalı bölgelerden çekilmesinin ardından ortaya çıkan güvenlik boşluğundan yararlanan IŞİD zaman zaman Irak güvenlik güçleri ve köylülere saldırılar düzenliyor.

Uyuyan hücrelerini harekete geçiren IŞİD, özellikle Kerkük, Selahaddin ve Diyala vilayetleri arasındaki bölgede saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: Rudaw

News Code 1882602

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