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24 Kasım 2019 - 09:04

Yemen uluslararası kuruluşları suçladı

Yemen uluslararası kuruluşları suçladı

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, “Ülkede faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, bağış yapan ülkelerden gelen paraları kötüye kullanıyorlar.” dedi.

RT Arabic TV kanalına göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, “Ülkede faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, bağış yapan ülkelerden gelen paraları kötüye kullanıyorlar.” dedi.

Yemen’deki uluslararası kuruluşları suçlayan Husi, onların bağış paralarının Yemen halkına dağıtılmasına karşı çıkıtığını söyledi.

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı, bu paraların boşa harcandığına dair çok fazla kanıt olduğunu belirterek, “BM’nin bu konuda bilgi edinmek için hakikati araştırma komitesi oluşturmalı.” açıklamasında bulundu.

News Code 1882635

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