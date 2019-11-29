Yemen güçleri Suudi Arabistan'a ait bir helikopteri düşürdü

Almasirah TV kanalına göre, Yemen’de Asir kentinin yakınlarında Suudi Arabistan ordusuna ait Apache tipi bir helikopter Yemen güçleri tarafından düşürüldü. Askeri helikpoterin düşürülmesi sonucu iki kişi öldü.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yemen güçleri ülkenin hava sahasını ihlal eden İHA'ları hedef alma hakkını saklı tutuyor." dedi.

Yahya Seri, söz konusu askeri helikopterin en modern karadan havaya füze ile vurulduğunu ve detaylarını yakında açıklayacağını söyledi.