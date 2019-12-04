Suudilerin Yemen saldırıları sonucu 5 çocuk şehit oldu

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik saldırıları sürüyor.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’in liman kenti Hudeyde’ye yönelik düzenlediği havan topu saldırısında 5 çocuk şehit oldu ve 1 çocuk da yaralandı.

Bu saldırının Hudeyde’nin güneyinde yer alan al Durahmi bölgesindeki al-Munkam kasabasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Suudi parali askerlerinin daha önce de bu kasabaya yaptığı saldırıda 1 çocuk şehit olurken 4 çocuk da yaralanmıştı.