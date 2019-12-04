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4 Aralık 2019 - 10:07

Suudilerin Yemen saldırıları sonucu 5 çocuk şehit oldu

Suudilerin Yemen saldırıları sonucu 5 çocuk şehit oldu

Suudi Arabistan’ın Yemen’in liman kenti Hudeyde’ye düzenlediği havan topu saldırısında 5 çocuk şehit oldu.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik saldırıları sürüyor.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’in liman kenti Hudeyde’ye yönelik düzenlediği havan topu saldırısında 5 çocuk şehit oldu ve 1 çocuk da yaralandı.

Bu saldırının Hudeyde’nin güneyinde yer alan al Durahmi bölgesindeki al-Munkam kasabasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Suudi parali askerlerinin daha önce de bu kasabaya yaptığı saldırıda 1 çocuk şehit olurken 4 çocuk da yaralanmıştı.

News Code 1882850
Ruya FEREYDUNI

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