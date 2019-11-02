Yemen'den ABD'nin terör raporuna sert tepki

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Terörizm 2018 Ülkeler Raporu"na ve İran’ı suçlamasına tepki gösterdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yayımlanan raporda terörizmin kurucusu ve destekcilerinden söz edilmediğini belirten Husi, "Bu, ABD'nin kınamadan yanından geçmemesi gereken büyük sorundur" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı dün, her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2018 yılına ait versiyonunu yayımladı.
Raporda, İran’ın Yemen Ensarullah Hareketi güçlerinin Suudi Arabistan ve BAE’ye saldırması için askeri destek sağladığı idda edildi.
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