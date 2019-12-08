Yemen Ensarullah Hareketi Sudan'ın asker çekme kararını olumlu karşıladı

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, dün akşam Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde yer alan askerlerini Yemen’den geri çağıracaklarını belirten Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk’un açıklamasını olumlu karşıladı.

Başbakan Hamduk, ülkesinin adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması kapsamında gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin son gününde Atlantik Konseyi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansta ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yemen’de koalisyon saflarında savaşan Sudan askerlerinin sorulması üzerine Hamduk, bunların “eski rejimin bıraktığı bir miras” olduğunu belirterek, “Yemen’deki çatışmanın ister tarafımızdan isterse dünyadaki başka bir taraftan olsun askeri çözümü yok. Sorunun siyasi yollarla çözülmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Yemen'e karşı geniş çaplı saldırılar düzenliyor.