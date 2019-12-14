Yemen'den Suudi Arabistan'ın 'savaş durduruldu' iddiasına yanıt

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Suudi Arabistan’ın Yemen’de savaşın durdurulduğu yönündeki iddialarıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Husi, “Suudilerin ‘Yemen’de savaş durduruldu’ şeklindeki iddiaları sadece medya için geçerli ve sahada bölye bir durum söz konusu değil. Suudilerin saldırıları sadece durmakla kalmadı, aynı zamanda çeşitli seviyelerde yoğunlaştı.” ifadelerinde bulundu.

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’nin (KİK) kapanış bildirisini de eleştiren Husi, “Bu bildiri aslında Suudi yetkililerin sözleri ve Yemen'e karşı düşmanca bir tavrı temsil ediyor.” dedi.

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı, Suudi Arabistan’ın Yemen Ensarullah Hareketi’nin sunduğu barış planı konusunda olumlu bir yanıt vermediğini de sözlerine ekledi.

Cenevre merkezli İnsan Hak ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemen'de savaşın başladığı tarihten bu yana 100 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yüzbinlercesinin de yaralandığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Yemen'e karşı geniş çaplı saldırılar düzenliyor.