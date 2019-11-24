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24 Kasım 2019 - 10:22

Suudilerin Yemen'e yönelik saldırıları durmadan sürüyor

Suudilerin Yemen'e yönelik saldırıları durmadan sürüyor

Yemen’in liman kenti Hudeyde bir kez daha Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından hedef alındı.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik düzenlediği art arda saldırıları devam ediyor.

Suudi güçleri yeni bir saldırı düzenleyerek, Hudeyde kentini havan topu mermisiyle hedef aldı.

Yemen’in Hudeyde kenti geçenlerde de Suudilerin topçu saldırılarına tanık olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamada Yemen’e yönelik hava saldırılarının yüzde 80 azaltıldığını ileri sürmüştü.

News Code 1882638

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