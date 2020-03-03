Ruhani Bulgaristan Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bulgaristan halkının milli gününü kutladı.

Bulgaristan Milli Günü dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e tebrik mesajı gönderen Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda, “İki ülke arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin iki ülkenin halkının menfaatleri yönünde giderek geliştirilip ilerletilmesini temenni ediyorum.” ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve ülke halkı için sağlık ve başarılar diledi.