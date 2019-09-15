Ruhani, Nikaragua Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 15 Eylül Nikaragua Bağımsızlık Günü dolayısıyla bu ülkenin Devlet Başkanı Daniel Ortega’ya birer tebrik mesajı göndererek, iki ülkenin ekonomik alanındaki ilişkilerinin daha da gelişmesini temenni etti.

Ruhani mesajında, "İki ülkenin ekonomik alanındaki ilişkilerinin iki halkın ortak çıkarları doğrultusunda daha da derinleşmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında Nikaragua hükümeti ve halkı için sağlık ve esenlikler diledi.