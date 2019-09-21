İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan halkının milli gününü kutladı.

Ermenistan Milli Günü dolayısıyla ülkenin Başbakanı Nikol Paşinyan ile Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a tebrik mesajı gönderen Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda, “İki ülke arasındaki derin kültürel ve tarihi bağlar ile kaydadeğer kapasitelerin siyasi liderlerin iradeleri sayesinde giderek geliştirilip ilerletilmesini temenni ediyorum.” ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında Ermenistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı ve ülke halkı için sağlık ve başarılar diledi.