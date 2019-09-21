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21 Eylül 2019 - 11:11

Ruhani Ermenistan halkının milli gününü kutladı

Ruhani Ermenistan halkının milli gününü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan Milli Günü dolayısıyla ülkenin Başbakanı Nikol Paşinyan ile Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a tebrik mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan halkının milli gününü kutladı.

Ermenistan Milli Günü dolayısıyla ülkenin Başbakanı Nikol Paşinyan ile Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a tebrik mesajı gönderen Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda, “İki ülke arasındaki derin kültürel ve tarihi bağlar ile kaydadeğer kapasitelerin siyasi liderlerin iradeleri sayesinde giderek geliştirilip ilerletilmesini temenni ediyorum.” ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında Ermenistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı ve ülke halkı için sağlık ve başarılar diledi.

News Code 1881309

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