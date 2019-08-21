Yabancı güçlerin Hürmüz Boğazı'na gelmesi istikrarsızlaştırıcı bir eylem

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançı, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen ve Ortadoğu'nun sorunlarına odaklanan "Uluslararası Barış ve Güvenlik" konulu toplantıda bir konuşma gerçekleştirdi.

“Bölgede binlerce yıl varlığını sürdüren İran binlerce yıl sonra da bölgede kalacaktır. Bu nedenle İran'ı yok sayma girişimleri evhamdan başka birşey değil ve başarısızlıkla sonuçlanacaktır.” dedi.

İran’ın çatışma peşinde olmadığını belirten Taht Revançi, “Fakat egemenliğimizin çiğnenmesine ilgisiz kalamayız. Bunun için sınırlarımız ve menfaatlerimizi korumak için, kendimizi savunma hakkımızı kullanırız.” ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi, sözlerine şöyle devam etti:

“Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde en uzun kıyılara sahip olan İran, özellikle Hürmüz Boğazı'nda seyir emniyeti ve deniz güvenliğini sağlama konusunda kararlı.”

“Yabancı güçlerin herhangi bir gerekçeyle Hürmüz Boğazı'na gelmesi istikrarsızlaştırıcı bir eylem olduğu için kabul edilemez.” diyen Taht Revançi, bölgede deniz güvenliği için yapay koalisyonlar kurma girişimlerinin başarısız olacağını söyledi.

Bunlara ilave olarak Mecid Taht Revançi, "Fars Körfezine kıyısı olan ülkelerin bu körfezin güvenliğinden sorumlu olduğuna inanıyoruz. Bu konu İran’ın 598 (1987) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının 2. maddesine uygun olarak bölgesel bir diyalog forumu oluşturma girişiminin temelidir. Böyle bir büyük hedefi gerçekleştirmek için bölgedeki kardeşlerimizle görüşmeye devam edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.