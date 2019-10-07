İran'ın BM Daimi Temsilcisi'nin sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançı'nın biyolojik teröre uğradığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Tahti Revançi’nin New York'a gittikten sonra kansere yakalandığını öğrenidğini belirten Zarif, “O İran'dayken hastalığının farkında değildi.” dedi.

İranlı diplomatın sağlık durumuyla ilgili olarak açıklama yapan Zarif sözlerine şöyle devam etti:

“New York'a gitmeden önce hastalığından haberdar olsaydık, kesinlikle İran'da tedavi altına alırdık, ama Amerika Birleşik Devletleri'nde hastalığına teşhis konuldu. Doktoru acilen ameliyata alınması gerektiğini bildirdi.”

Mecid Taht Revançi 9 Nisan 2019’da Cumhurbaşkanı Ruhani’nin onayı üzerine İran’ın BM Daimi Temsicisi olarak göreve başlamıştı.