BM'den İsrail'in Lübnan hava sahası ihallerine kınama

Al Alem kanalında yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) güvenlik konseyi dün akşam Siyonist rejime ait savaş uçaklarının Lübnan hava sahası ihlallerini ve işgal altındaki Filistin'in kuzey sınırlarında artan gerginlikleri incelemek için bir toplantı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guteres, güvenlik konseyine sunduğu dönemsel raporda, İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını ihlal etmesini kınayarak, Tel Aviv'e bu eylemleri sonlandırması çağrısında bulundu.

Guteres, Tel Aviv’in temmuz-ekim arasında 787 kez Lübnan hava sahasını ihlal ettiğini duyurud.