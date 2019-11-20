ABD ile İsrail Kitle İmha Silahlarından Arındırılmış Ortadoğu'ya karşı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançı, BM’de düzenlenen “Kitle İmha Silahlarından Arındırılmış Ortadoğu” konferansında konuşma yaptı.

Taht Revançı, Amerika ve İsrail'in Kitle İmha Silahlarından Arındırılmış Ortadoğu önündeki engel olduklarını belirtti.

Kitle İmha Silahlarından Arındırılmış Ortadoğu fikrinin ilk kez İran tarafından ortaya atıldığını söyleyen Taht Revançi, İsrail’in nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarla ilgili tüm anlaşmalara katılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası toplumun Ortadoğu bölgesinden kitlem imha silahların yok olmasını desteklediğini ifade eden Taht Revançi, "Bölgenin istikrarsızlık durumu her zamandan daha çok bu düşüncenin fiilen uygulanması gerektirir." dedi.

Taht Revançi, Siyonist rejimin çeşitli nükleer silahlara hatta nükleer kara mayınlarına sahip olduğunu belirterek, bu rejimin nükleer silah sahibi fakat NPT üyesi olmayan tek yönetim olduğunu söyledi.

Siyonist rejimin küstahça bölge ülkelerini nükleer silahla yok etme tehdidine değinen Taht Revançi, bu rejimin geniş kimyasal silahlara ve ilan edilmemiş bir biyolojik savaş sahibi olduğunu ifade ederek bunlara rağmen bu rejimin Kimyasal ve Biyolojik Silahları yasaklayan kurum üyesi de olmadığını aktardı.

İRNA'ya göre Taht Revançi, İran’ın kimyasal silah kullanımının en büyük kurbanlarından olduğunu, İran’ın resmi politikasının kitle imha silahlarına karşı gelmek olduğunu, bu silahların İran savunma doktrininde yeri olmadığını bunun da ilkesel ve itikadı sebeplerden olduğunu ve İslam Devrimi Lideri'nin bu silahların kullanımını haram ettiğini vurguladı.