İran'dan ABD'ye sert tepki

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ABD yönetiminin Dışişleri Bakanı Zarif’in İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi ile görüşme izni vermemesine tepki göstererek, sosyal medya instagram hesabı üzerinden şöyle bir yazı paylaştı:

“İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi’nin en kısa sürede iyileşip görev başına dönmesini temenni ediyoruz. Ancak insan ilişkilerini siyasi amaçlarla rehin tutan bir devlet rezil olacaktır. Taht Revançi inşaallah yakında hastaneden taburcu edilerek, kararlı bir şekilde sorumluluğuna geri dönecektir.”

ABD yönetimi, dün hastanede yatan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi’nin ziyaret edilmesine izin vermemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, İran’ın bir ABD mahkumunu serbest bırakması halinde Zarif’in That Revançi ile görüşmesine izin vereceğini duyurdu.