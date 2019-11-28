Afgan hükümeti barış müzakerelerinin merkezinde olmalı

Dün Afganistan’daki son durumları incelemek için düzenlenen BM Genel Kurlu Toplantısında konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, hiçbir ülkenin Afganistan’ın geleceğine karar verme hakkına sahip olmadığını ve bu hakkın yalnızca Afganistan halkına ait olduğunu ifade etti.

Taht Revançi, “Afganistan’da barış süreci, Afgan halkının gerçek ihtiyaçlarına ve elde ettiği kazanımlarının korunması ve güçlendirilmesine dayanmalıdır” dedi.

Afganistan’daki yabancı güçlerin oluşturduğu sorunlara atıfta bulunan Taht Revançi, zamanında ve sorumlu bir şekilde bu birliklerin ülkeden çıkarılmasını istedi.

ABD yaptırımlarının İran’da Afgan mülteci statüsünü olumsuz etkilediğini belirten Taht Revançi, “Bu durum Afgan mültecilerinin birçoğunun Avrupa dahil olmak üzere diğer ülkelere gitmesine yol açmıştır” ifadesini kullandı.