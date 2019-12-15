Yemen'den Suudi koalisyonuna uyarı

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Yemen Silahlı kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini Yemen’deki saldırganlıklarına devam etmesi konusunda uyardı.

Seri, Suudi koalisyonun Yemen güçlerinin Stockholm Anlaşması'na bağlı kalmasına rağmen bu tür cinayetlerde bulunduğunu açıkladı.

Yemenli yetkili konuyal ilişkin olarak, “Hudeyde limanlarında kuvvetlerimizin yeniden konuşalanması ve ateşkesin uygulanması bizim bu doğrultuda yaptığımız eylemlerdir” dedi.

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi geçenlerde Suudi makamlarının Yemen’de savaşın durdurulduğu yönündeki iddialarını reddetmişti.