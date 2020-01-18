  1. Dünya
  2. Ortadoğu
18 Ocak 2020 - 09:43

Yemen güçlerinden Suudilere ağır darbe

Yemen güçlerinden Suudilere ağır darbe

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Sana vilayetindeki “Naham” cephesinde onlarca Suudi paralı askerin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ağır darbe yaşattıklarını duyurdu.

Seri, Suudi Arabistan'a bağlı paralı askerlerin Sana’daki “Naham” cepgesine girmeyi planladıklarını ancak Yemen direniş güçlerinin müdahalesiyle başarısız kaldıklarını bildirdi.

Yemenli yetkili bu çatışmada onlarca Suudi paralı askerin öldüğünü veya yaralandığını söyledi.

Yemen direniş güçleri daha önce de savaşın farklı cephelerinde Suudi güçlerine bağlı paralı askerlerine ağır darbe indirmişti.

News Code 1883890

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler