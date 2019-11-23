Yemen'den Martin Griffiths’in iddiasına ret

Al Ahed Kanalında yer alan habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in "Suudiler bu ülkedeki hava saldırılarını azalttı" şeklindeki iddiasını reddetti.
Seri, son 48 saat içerisinde ülkesine en 12 hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths dün BM Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamada Yemen’e yönelik hava saldırılarının yüzde 80 azaltıldığını ileri sürmüştü.
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