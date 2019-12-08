Suudi alimlerin fetvaları binlerce kişinin ölümüne neden olmuştur

Al MAsirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Alimler Derneği Genel Sekreteri Abdulselam el-Vaciha Suudi Arabistan alimlerinin İslam dinini çarpıtmaya çalıştıklarını vurguladı.

El-Vaciha, Arap ülkelerinde yapılan çoğu cinayetlerin Suudi alimlerinin fetvası sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Suudi alimlerinin fetvası sonucu dünyada binlerce kişinin öldüğünü belirten el-Vaciha, bu fetvaların ABD'nin lehine olduğunu savunarak, "Suudi alimlere göre herhangi bir konuyu yasaklamak ve yasalaştırmak ABD'nin tutumuna bağlı! Ancak İslam, bu tür fetvalardan masumdur” ifadelerinde bulundu.