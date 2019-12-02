Hamas'tan İsrail'in yeni yerleşim birimi projesine tepki

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett’in işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde yeni bir Yahudi mahallesi kurulması projesinin başlatılması planını onayladığına tepki gösterdi.
El-Kanu, Batı Şeria’daki El-Halil kentinde yeni yerleşim bölge oluşturma girişiminin Filistin topraklarına yönelik işgal politikasının güçlendirilmesi için yapıldığını söyledi.
El-Kanu bu girişimin ABD’nin desteğiyle yepıldığını belirtti.
İsrail’in Kanal 13 televizyonuna göre, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett’in planını onayladığı mahalle, El-Halil kentinin merkezinde, 1994’teki El-Halil katliamı sonrası İsrail tarafından kapatılan El-Cümle (El-Hisbe) çarşısına kurulacak.
yorumunuz