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2 Aralık 2019 - 11:04

Hamas'tan İsrail'in yeni yerleşim birimi projesine tepki

Hamas'tan İsrail'in yeni yerleşim birimi projesine tepki

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail Savaş Bakanı Naftali Bennett’in işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde yeni bir Yahudi mahallesi kurulması projesinin başlatılması planını onayladığına tepki gösterdi.

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett’in işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde yeni bir Yahudi mahallesi kurulması projesinin başlatılması planını onayladığına tepki gösterdi.

El-Kanu, Batı Şeria’daki El-Halil kentinde yeni yerleşim bölge oluşturma girişiminin Filistin topraklarına yönelik işgal politikasının güçlendirilmesi için yapıldığını söyledi.

El-Kanu bu girişimin ABD’nin desteğiyle yepıldığını belirtti.

İsrail’in Kanal 13 televizyonuna göre, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett’in planını onayladığı mahalle, El-Halil kentinin merkezinde, 1994’teki El-Halil katliamı sonrası İsrail tarafından kapatılan El-Cümle (El-Hisbe) çarşısına kurulacak.

News Code 1882814
Ruya FEREYDUNI

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