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18 Aralık 2019 - 15:08

Ankara ile Hamas'ın İsrail konusunda anlaştığı iddia edildi

Ankara ile Hamas'ın İsrail konusunda anlaştığı iddia edildi

Ankara’nın Türkiye topraklarından Siyonist rejime karşı hareket için Hamas’la anlaştığı iddia edildi.

Haaretz gazetesinin The Daily Telegraph gazetesine dayandırdığı habere göre, Türkiye topraklarından Siyonist rejime karşı operasyon için Ankara yönetiminin Hamas’la anlaştığı iddia edildi.

The Daily Telegraph gazetesinin haberinde, bilgilerin İsrail tarafından tutuklanan kişilerden alındığı öne sürüldü.

Habere göre, tutukluların sorgulama sırasında Hamas’ın Türkiye topraklarından İsrail’e karşı operasyon düzenlemeyi planladığını duyurdukları açıklandı.

Gazetede üst düzey Hamas üyelerinden Zekeriya Necib’in operasyonların yapılması için para ve silah sağladığı iddia edildi.

News Code 1883186
Ruya FEREYDUNI

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