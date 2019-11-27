İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti: 77 yaralı

RT Arabic TV kanalına göre, İşgal altındaki Batı Şeria’da dün düzenlenen 'Öfke Günü' gösterisinde İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 77 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği kaydedildi.
Geniş kapsamlı düzenlenen gösteride Filistinliler ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ırkçı İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukukun ihlali olmadığını öne süren açıklamasını protesto etti.
Gösterilerde “Trump azledilir, Netanyahu hapse girer, işgal sona erer, biz toprağımızda kalırız” yazılı pankartlar taşındı.
yorumunuz