ABD'nin Batı Şeria kararı uluslararası hukuka yapılan bir darbedir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini" bildirmişti.

ABD yönetiminin "İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediği" yönündeki açıklamasına, Temsilciler Meclisindeki 107 Demokrat vekilden de tepki gelmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 640 binin üzerinde Yahudi yerleşimci bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bu bağlamda Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) üst düzey liderlerinden İsmail Rıdvan, Mehr muhabirlerinin sorularını aşağıdaki şekilde yanıtladı:

ABD son kararında işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu. Sizce ABD'nin bu karardan amacı nedir?

ABD'nin Batı Şeria’da Yahudi yerleşim merkezlerini yasal olarak kabul etmesi uluslararası hukuka yönelik yapılan bir darbedir. Bunda hiç bir şüphe yok. Amerikalılar bu meseleyi çarpıtarak kamuoyu için yasal olduğunu aktaramaz.

Bana göre, ABD’nin Batı Şeria kararı, bataklığa saplanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kurtarmayı hedefliyor. Şu anda Siyonist rejim özellikle Netanyahu iç krizle boğuşuyor. Biz Siyonist rejimini destekleyen ABD’nin son kararını acımasızca olarak görüyoruz.

Bildiğiniz gibi ABD Başkanı Donald Trump daha önce de Filistin’e karşı düşmanca kararlar almıştı. Size göre Washington niçin Filistin karşıtı kararlar alıyor?

Bu kararın temel amacı Filistin meselesini ortadan kaldırmaktır. Donald Trump daha önce Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ülkesinin resmen tanıdığını ilan etmişti. Amerika Birleşik Devletleri bu çirkin çabalarla Yüzyılın Anlaşmasını uygulamak için gerekli zemin hazırlamayı amaçlıyor. Buna hiçkimse şüphe etmiyor.

ABD’nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim merkezlerini yasallaştırma kararından sonra Hamas İslami Direniş Hareketi olarak en iyi yanıtınız ne olacaktır?

Sizi temin ederim ki, ABD’nin Filistin karşıtı karalarının hiçbiri başarılı olmayacak. Filistin halkı direniş güçlerini Siyonistlerle ve Amerikalılarla yüzleşmek için en iyi seçenek olarak biliyor. Batı Şeria kararına karşı koymak için tüm potansiyelimizi kullanıyoruz.

Halkın direnişi ile silahla mücadeleye başvurarak ABD’nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim merkezlerini yasallaştırma kararıyla mücadele edeceğiz. Her zaman ve her yerde Filistin halkının haklarını korumak için silahla mücadele yönetmini kullanacağız. Direniş ve Kurtuluş projesini daha hızlı bir şekilde devam ettireceğiz.

Sizce ABD ve Siyonist rejimin düşmanca eylemlerine ve Filistin halkına karşı aldıkları acımasız kararlara karşılık vermek için hangi şartların gerçekleşmesi lazım?

Böyle bir durumda, Siyonist rejime uygun bir şekilde cevap verebilmek için birleşerek ulusal uzlaşı projesini hızlandırmalıyız.

Biz Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan Siyonist rejimin işgaline ve ABD eylemlerine karşı kesin bir tavır sergilemesini bekliyoruz. Birleşmiş Milletler de Filistin meselesi ve yabancıların düşmanca davranışları konusunda da yasal sorumluluk almalıdır. Her halükarda diğerleri desteklese veya desteklemese bile direnmeye devam edeceğiz.

Eski ABD başkanları, Trump’ın bugün Filistin’e karşı attığı adımları atmamıştı. Sizce Trump'ın Filistin tutmunun farklı olmasının sebebi nedir?

Dediğiniz gibi, Trump şimdiye dek Filistin hakkında çeşitli düşmanca kararlar aldı. Bu eylemlerin temel amacı Filistin meselesini ortadan kaldırmaktır. Bu kararlar Donald Trump'ın sapkın düşüncesinden kaynaklanıyor. Trump tüm politikalarını Küresel Siyonizm’ı desteklemek amacıyla alıyor. Bu politika, milletlerin özgürlük elde etme isteğine karşıdır.

Muhabir:

Ramin Hossein Abadian