Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ölüm nedenine dair bilgi verilmeyen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in üvey ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in naaşı yarın yatsı namazını müteakip, Kabe'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yayımlanan taziye mesajında da Muteb bin Abdulaziz'in Suudi Krallığının kurucusu Kral Abdulaziz'in oğullarından biri olduğu belirtildi.

Ülkede Kral ve Veliaht'ı tayin eden Biat Heyeti üyesi de olan Bin Abdulaziz, 2009 yılına kadar bazı bakanlıkları üstlenmişti.

Kaynak: AA