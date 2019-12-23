Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu, futbolcularına iPhone Pro Max aldı

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu yılbaşının yaklaşmasıyla Noel Baba’yı aratmadı. Soyunma odasına inen Bartomeu, oyuncularına kişiselleştirilmiş IPhone Pro Max hediye etti.

Deportivo Alaves karşılaşmasının ardından soyunma odasına indiği belirtilen Bartomeu, futbolculara yılbaşı hediyesi verdi.

Bartomeu, her oyuncuya değeri 1700 euro olan kişileştirilmiş iPhone Pro Max hediye etti. Hediye edilen telefonların arkasında oyuncunun ismi, numarası ve Barcelona kulübünün ambleminin çizildiği belirtildi.

Bununla kalmayan Bartomeu, takımın diğer personeline 600 euro değerinde IPad Pro'nun son modelini hediye etti.

Kaynak: Sputnik