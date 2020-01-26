Barcelona yenildiği için küçük kardeşini öldürdü!

Afganistan’da yayınlanan Ariana TV’ye göre, Kapisa vilayetinde Haşmet adlı bir genç Barcelona-Valencia futbol maçı için çıkan tartışmada küçük kardeşi Emin’i bıçaklayarak öldürdü.

Kapisa vilayeti polis sözcüsü Abdul Suhayk Şuriş, “Dün gece, Haşmet adında bir genç Barcelona'nın Valencia'ya yenilgisi nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi Emin'i bıçakla yaraladı” dedi.

“Hastaneye kaldırılan Emin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı” ifadesini kullanan Şuriş, katil zanlısı ağabey Haşmet’in Kapisa polisi tarafından arandığını sölyedi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, dün gece deplasmanda Valencia'ya 2-0 mağlup olmuştu.