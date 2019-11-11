İranlı "Rıza" Barcelona'da ödül kazandı

İranlı sinemacı Alirıza Mutemidi’nin yönetmenliğiyle yapılan “Rıza” adlı film, bu sene 7’ncisi İspanya’da düzenlenen Uluslararası Barcelona Asya Film Festivali’nde en iyi film ödülüne layık görüldü.

“Rıza” adlı film daha önce Fransa’da düzenlenen Belfort Film Festivali’nde Cineplus ödülünü kazanırken aynı zamanda Mumbai Film Festivali’nde de jüri ödülüne layık görülmüştü.

Uluslararası Barcelona Asya Film Festivali, 25 Asya ülkesinin katılımıyla 31 Ekim-10 Kasım 2019 tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlendi.

Ödül kazanan filmin özeti şu şekilde: Eşinden ayrıldıktan sonra hayata tutunmaya çalışan Rıza, tüm olup bitenleri unutmak istiyor. Fakat bir taraftan gönülden sevdiği kadınla yola devam edemeyen bir erkeği gözler önüne seren “Rıza” öte yandan da sevdasından vazgeçemez.