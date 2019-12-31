Dışişleri Bakanı Zarif'ten Çince mesaj

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine Pekin’de bulunan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Çinlilerin yeni yılını kutladı.

Zarif'in Çince attığı tweette, "2019'un son gününü Pekin'deki Çinli arkadaşlarımla geçirmekten çok mutluyum. Ayrıca yeni yılın ilk gününü de bu şehirde karşılayacağım" ifadesine yer verildi.

Çinlilerin yeni yılını kutlayan Zarif, 2020 yılında İran ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik işbirliğinin kesintisiz olarak devam etmesini diledi.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bugün sabah saatlerinde Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler başta olmak üzere İran nükleer anlaşması, bölgesel ve küresel konuları konuştu.