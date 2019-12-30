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30 Aralık 2019 - 08:39

Zarif Moskova'da ortak deniz tatbikatının mesajını anlattı

Zarif Moskova'da ortak deniz tatbikatının mesajını anlattı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün gece çalışma ziyareti için Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün gece Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Zarif, İran-Rusya ilişkilerine ilişkin, "Rusya ile ilişkilerimiz stratejiktir. Dolayısıyla koordineli bir şekilde devam etmeli." dedi.

Zarif, İran, Çin ve Rusya'nın, Hint Okyanusu ile Umman Denizi’nde düzenlediği ortak deniz tatbikatı hakkında, bu tatbikatın İran'ın uluslararası sularda ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğinden yana olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bakan Zarif ayrıca, bu deniz tatbikatının dünyanın güçlü ülkelerinin (İran, Rusya ve Çin) bölgede gerginliğe ve çatışmalara yol açacak siyasetlere karşı olduklarını da gösterdiğini belirtti.

Rusya ziyaretinin kısa süreli olduğunu açıklayan Zarif, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geleceğini bildirdi.

News Code 1883442

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