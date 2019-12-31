Zarif ile beraberindeki heyet Çin'de

Rusya'daki temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki heyet Çin'in başkenti Pekin'e geldi.

Dışişleri Bakanı Zarif'i Pekin'de üst düzey Çinli yetkililerle İran'ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşaverz-zade karşıladı.

Bu ziyarette Zarif’e İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi de eşlik ediyor.

Bakan Zarif, Pekin ziyareti kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler başta olmak üzere İran nükleer anlaşması, bölgesel ve küresel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunacak.