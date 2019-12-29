Dışişleri Bakanı Zarif bu akşam Moskova'ya gidiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Rus yetkililerle istişarelerde bulunmak üzere bu akşam Moskova’ya gideceğini duyurdu.

Musevi, bu görüşmede ikili ilişkilerin ve uluslararası meselelerin ele alınacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Zarif’in ilaveten BM Güvenlik Konseyine (BMGK) dönem başkanlığı yapan Vietnam’ın davetlisi olarak yakında New York’a gideceğini belirten Musevi, Zarif’in BM Güvenlik Konseyi tarafından düzenlenecek çok taraflılık konulu oturuma iştirak edeceğini söyledi.

Musevi ayrıca önümüzdeki günlerde İran’da düzenlenecek 2. Tahran Diyalog Forumu hakkında, “İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin .74 Genel Kurulu toplantısına sunduğu 'Hürmüz Barış Girişimi' planını incelemek amacıyla gelecek hafta Sali günü farklı ülkelerden politikacıların katılımıyla diyalog forumu gerçekleşecektir” ifadelerinde bulundu.