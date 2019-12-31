İran ve Çin dışişleri bakanları Pekin'de görüştü

Rusya temaslarının ardından bugün sabah saatlerinde Çin'in başkenti Pekin’i ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi.

Zarif bu görüşmede, Çin’in çok taraflılığa verdiği desteğine değinerek, “Çin İran da dahil olmak üzere uluslararası meseleri destekleme konusunda önemli katkı sağlamaktadır” dedi.

ABD’nin İran’a karşı tek taraflı yaptırımlarını eleştiren Zarif, uluslararası toplumu çok taraflılığı desteklemeya çağırdı.

Tahran ile Pekin’in stratejik ilişkilerine dikkati çeken Zarif, “İki ülkenin ilişkilerinin stratejik seviyeye yüksetilmesi Tahran ile Pekin’in ilişkilerini geliştirmek istediğini gösteriyor” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Zarif bugün sabah saatlerinde beraberindeki heyet ile Çin’in başkenti Pekin’e gelmişti.