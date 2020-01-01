Trump Çin’le imzaların atılacağı tarihi açıkladı

2019’un en çok konuşulan gelişmelerinden biri olan ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında sona yaklaşılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir devam eden ihtilafın ardından Çin’le ticaret anlaşmasının ilk aşamasını 15 Ocak’ta Beyaz Saray’da imzalayacağını duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Washington’da gerçekleşecek imza töreninde Çin’den üst düzey temsilcilerin de kendisine eşlik edeceğini belirten Trump, ticaret görüşmelerinin ikinci aşamasına başlamak için daha sonra Pekin’e bir ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti.

CNN televizyonu, Pekin yönetimi adına ABD’deki törene katılması beklenen kişinin Çin’in Başbakan Yardımcısı ve Başmüzakerecisi Liu He olduğunu aktardı.

ABD Başkanı olarak daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Pekin’de ağırlanan Trump, bir sonraki ziyaretinin ne zaman olacağıyla ilgili tarih vermedi.

2019’da küresel ekonomiyi bekleyen en büyük 10 tehdit faktörünün birinci sırasına ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı yerleşmişti.

Yıl sonuna kadar ticaret savaşının etkilerini sadece iki ülke değil, dünya piyasaları ve tedarik zincirleri de hissetmişti.

Trump’ın eylül ayında yaptığı bir açıklamada Çin’le ticaret anlaşması imzalamak için “Elimde bir tarih yok” demesi, hatta 2020 ABD başkanlık seçimleri sonrasını işaret etmesi ümitlerin zayıflamasına yol açmıştı.

Ancak Washington yönetimi yılın son günlerine doğru yaptığı duyuruyla, Çin’le 2,5 yıldır devam eden müzakerelerin ardından anlaşmanın ilk aşamasının tamamlandığını ve Pekin’e ihracatın ikiye katlanacağını kaydetmişti.

Kaynak: Independent Türkçe