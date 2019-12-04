Petrol fıyatları OPEC toplantısı öncesi yükseldi

Petrol fiyatları, OPEC + koalisyonunun üretim politikası konusunda karar alacağı bu haftaki toplantı öncesi, ABD-Çin ticaret anlaşmazlığına ilişkin olumsuz gelişmelere direnerek, ABD'de özel sektör verisinin ham petrol stoklarının geçen hafta azaldığını işaret etmesi ile birlikte yükselişini üçüncü güne taşıdı.

Vadeli petrol kontratları New York'ta yüzde 0.9 kadar yükselirken, Asya'da işlem gören hisse senetleri, ABD ve Çin'in sınırlı ticaret anlaşmasını imzalayıp imzalamayacaklarına ilişkin belirsizliğin arttığı bir ortamda değer kaybetti. ABD'de özel sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 3.72 milyon varil azaldı. Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) Çarşamba günü açıklayacağı resmi veriler de bu miktarda bir düşüşü teyit ederse, stoklar Eylül ayından bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirmiş olacak.

Petrol, ABD ve Çin'in kısmi ticaret anlaşmasına yakın olduğuna ilişkin iyimserlikle Ekim başından bu yana yükseldi. Ancak bu durum, iki tarafın anlaşmaya varamaması durumunda petrolün düşüş için potansiyeli olduğunu işaret ediyor. Ancak OPEC ve ortaklarının üretim kısıntılarının süresini uzatması ve anlaşmaya uyumu sıkılaştırması ihtimali ve bununla birlikte üretim kısıntılarını derinleştirebileceklerine ilişkin bazı işaretler fiyatları bu hafta destekliyor görünüyor.

Seul'de HI Investment & Futures Corp. emtia analisti Will Sungchil Yun, "Petrol, piyasanın büyük ölçüde OPEC + koalisyonunun bu haftaki toplantıda mevcut üretim kısıntılarının süresini uzatmasını beklemesinden destek buluyor," dedi ve "Eğer ABD ve Çin arasındaki ticaret ilişkileri kötüleşirse, petrol muhtemelen aşağı yönde hareket edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Ocak vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 43 sent ya da yüzde 0.8 yükselerek Singapur saati ile 11:52'de varil başına 56.53 dolara çıktı. Kontrat, Pazartesi günkü yüzde 1.4'lük kazancının ardından Salı günü yüzde 0.3 daha yükselerek 56.10 dolardan kapandı.

Şubat vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 50 sent ya da yüzde 0.8 yükselerek varil başına 61.32 dolara tırmandı. Küresel gösterge Brent petrolü, aynı vadeli WTI'a kıyasla 4.86 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg