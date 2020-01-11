Ukrayna'dan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, 8 Ocak'ta İran'da düşen uçakla ilgili açıklamada bulunarak, "Suçun tamamiyle kabul edilmesini istiyoruz. Sorumluların cezasını bulmasını istiyoruz. Diplomatik kanallar yoluyla resmi özür bekliyoruz" dedi.

İran'dan tam ve açık bir soruşturmaya hazır olduklarından emin olduklarının güvencesini, sorumluları adalete teslim etmelerini, cansız bedenlerin ülkeye geri gönderilmesini ve tazminat ödenmesini istediklerini söyledi.

İran'dan tam teşeküllü bir araştırma istediklerini de belirten Zelenskiy, bu araştırmanın bir an önce başlaması gerektiğini vurguladı. Zelenskiy ayrıca bu süreçte Ukraynalı uzmanlarla işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Kaynak: Sputnik