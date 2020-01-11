Devrim Muhafızları'ndan uçak kazası açıklaması

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade 8 Ocak’ta Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına dair açıklama yaptı.

Tuğgeneral Hacizade, "ABD 52 noktayı vurmakla tehdit ettiği için ülkedeki savunma birimleri tam olarak teyakkuze geçmişti. Doğal olarak Tahran merkezli sistemler de aynı durumdaydı" dedi.

Hava savunma sistemi operatörünün uçağı birer seyir füzesi olarak tespit ettiğini belirten Tuğgeneral Hacizade, operatörün yolcu uçağını yanlışlıkla vurduğu bilgisini paylaştı.

Tuğgeneral Hacizade, olayla ilgili soruşturmaların İran Silahlı Kuvvetleri ile Yargı Erki tarafından takip edileceğini aktardı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına dair yazılı açıklama yayınlayarak, uçağın "yanlışlıkla" vurulduğunu bildirmişti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.