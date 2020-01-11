ABD maceracılığından kaynaklanan insani hata uçak kazasına yol açtı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin açıklama yaptı.

Zarif Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan soruşturmaların ilk sonuçları, kriz sırasındaki ABD maceracılığından kaynaklanan insani hatanın felakete yol açtığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Kaza kurbanlarına başsağlığı dileğinde bulunan Bakan Zarif, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla" düşürülmesi nedeniyle özür diledi.

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.