İran Meclisi'nden Devrim Muhafızları Ordusu'na tam destek

İran İslami Şura Meclisi yazılı bir açıklamada İran Devrim Muhafızları Ordusu'na desteklerini belirterek, düşmanların Tahran'da meydana gelen uçak kazasını kötüye kullanmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun İran halkının taleplerini karşılamak yönünde cinayet işleyen ABD yönetiminin otoritesini kırması dünyayı heyrete düşürmüştür" belirtildi.

İran Meclisi milletvekilleri, Tahran'da meydana gelen uçak kazasından dolayı içten üzüntülerini dile getirerek, İran halkının yoğun biçimde kazada hayatını kabedenlerin cenaze törenine katılmasını istediler.

Yazılı açıklamada ayrıca, "İran Meclisi milletvekilleri olarak bu olayın 'insani hata' olduğunu açıklayan ve bunun sorumluluğunu üstlenen İran Devrim Muhafızları yetkililerine teşekkür ediyoruz. Cani ABD ile karşı karşıya olduğumuzu unutmayıp düşmanın bir aile fertinin hatasını kötüye kullanmasına izin vermeyeceğiz. Böylece İran Devrim Muhafıları Ordusu’na, İran milletine ve İslam düzenine tam desteğimizi ilan ediyoruz"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı, uçak kazasına ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, uçağın "yanlışlıkla" vurulduğunu bildirmişti.