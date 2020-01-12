Devrim Muhafızları Genel Komutanı meclisteki kapalı oturuma katıldı

İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Divan Sözcüsü Esedullah Abbasi yaptığı açıklamada, bugün mecliste İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla kapalı oturumun başladığını bildirdi.

Abbasi, "Oturumda Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'ye yapılan terör saldırısı, Tahran'da meydana gelen uçak kazası ile ABD'nin Irak'taki iki askeri üssüne yönelik düzenlenen füzeli operasyon görüşülecek" dedi.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile beraberindeki heyet 3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düşmüştü.