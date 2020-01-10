Kanada heyeti uçak kazası için İran'a geliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin açıklamada bulunarak, İran ve Kanada dışişleri bakanlığı arasında yapılan koordinasyon kapsamında 10 kişilik Kanadalı bir heyetin İran'a geleceğini bildirdi.

Musevi, "İran İslam Cumhuriyeti, acı olayda vatandaşları etkilenen ülkeler için hizmet sunmaktan çekinmeyecektir. Teknik incelemelerin sonuçları da ICAO düzenlemeleri çerçevesinde ve Ukrayna, Boeing ve diğer etkilenen ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra kamuya açıklanacaktır" dedi.

8 Ocak'ta Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetmişti.