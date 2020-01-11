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11 Ocak 2020 - 15:55

Ruhani, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile uçak kazasını görüşecek

Ruhani, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile uçak kazasını görüşecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi yapacağı belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre , Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Tahran'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili bir telefon görüşmesi yapacak.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla" vurulduğunu bildirmişti.

News Code 1883743

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