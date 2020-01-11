İran Silahlı Kuvvetleri'nden Tahran'da düşen uçakla ilgili flaş açıklama

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına dair yazılı açıklama yayınladı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Başkanı ve çok cinayet yapan Amerikan askeri komutanlarının İran İslam Cumhuriyeti topraklarında çok sayıda hedefi vurma yönündeki tehditleri ve bölgede benzeri görülmemiş hava hareketliliğindeki artış nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri olası tehditlere yanıt vermek amacıyla en üst seviyede teyakkuz halindeydi.

Füzeli operasyon sonrası terörist ABD güçlerine ait savaş uçaklarının uçuşu ülke çevresinde artmıştı. Ülkenin stratejik noktalarına doğru gelen bazı hedeflerin tespit edildiği yönündeki bilgiler savunma birimlerine iletildi. Ayrıca çeşitli hedefler radarlarda belirlendiği için hava savunma birimlerinin harekete geçmesine yol açmıştır.

Bu kritik durumda İmam Humeyni Havalimanı’ndan kalkan Ukrayna Uluslararası Havayolları 752 sefer sayılı uçuşu dönüş yaparken irtifa ile uçuş şeklinde düşman hedefi olarak belirleniyor ve insani hata nedeniyle kasıtsız olarak vuruluyor"

İran Silahlı Kuvvetleri, kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileğinde bulunarak uçağın "yanlışlıkla" düşürülmesi nedeniyle özür diledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.