Ruhani'den uçak kazası açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına dair yazılı açıklama yayınladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından Ukrayna Havayolları’na ait yulcu uçağın düşmesiyle ilgili yapılan soruşturmaların sonuçlarından bilgilendim. ABD Başkanı ve çok cinayet yapan Amerikan askeri komutanlarının İran İslam Cumhuriyeti topraklarında çok sayıda hedefi vurma yönündeki tehditlerine yanıt vermek amacıyla İran İslam Cumguriyeti Silahlı Kuvvetleri en üst seviyede teyakkuz halindeydi. Bu kritik durumda İmam Humeyni Havalimanı’ndan kalkan Ukrayna Uluslararası Havayolları 752 sefer sayılı uçuşu dönüş yaparken irtifa ile uçuş şeklinde düşman hedefi olarak belirleniyor ve insan hatası nedeniyle kasıtsız olarak vuruluyor."

Ruhani uçağın düşmesinden üzüntülerini dile getirerek, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşaknı Ruhani ayrıca, "Bu acı olay kolayca geçilebilecek bir konu değil. Bu olayın tüm faillerini belirlemek için soruşturmanın sürdürülmesi gerekiyor" diye kaydetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.