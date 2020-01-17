İran: Tahran'daki uçak kazası siyasi heveslere alet olmamalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Londra’da toplanan Ukrayna Havayolları’na ait uçakta vatandaşı bulunan ülkelerin ortak açıklamsına tepki gösterdi.

Uçak kazasında yaşamını yitirenlerin ailelerine içten taziyelerini yineleyen Musevi, “Bazı yorumlar ve hatta toplantının yapılması bizi çok şaşırttı. İran İslam Cumhuriyeti, etkilenen aileler ile dayanışma için bu ülkelerin misyonları ile çok düzgün ve kapsamlı bir işbirliği yapmıştır” dedi.

Musevi, “Kamuya şunu belirtmek isterim ki, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cesetleri tespit edildi. Tüm taraflarla birlikte teknik işbirliği sürüyor” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Musevi, “Tüm tarafları insani meseleleri özellikle de son acı olayı, siyasi jestler ve hırslarına alet etmemeye çağırıyoruz” diye konuştu.

İran’da 8 Ocak’ta ‘yanlışlıla’ düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait uçakta vatandaşı bulunan ülkeler, Londra’da Tahran’a verilecek yanıtı görüşmek üzere bir araya geldi. Ortak açıklamada İran’a tam kapsamlı, şeffaf soruşturma çağrısı yapıldı ve Tahran’dan kurbanların ailelerine tazminat ödemesi istendi.