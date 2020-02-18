MEB, 15 Temmuz'u Hz. Muhammed Dönemi savaşları ile bir tuttu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), ortaokul 8. sınıf öğrencileri için hazırlanan kavram kitapçığında “cihat” konusunun geçtiği bölümde “silahlı mücadele” tanımı için 15 Temmuz darbe girişiminin fotoğraflarını kullanarak yayımladı.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni’nin haberine göre; Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi için hazırlanan kitaplarda, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının yanı sıra 15 Temmuz da “cihada” örnek gösterildi. Bakanlık son olarak ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için hazırladığı “Kırk Kavram” kitapçığında “cihat” konusunu 15 Temmuz fotoğraflarıyla anlattı. Kitaplarında, “Afrin’de Türk askerleri” diyerek cihadı anlatmaya çalışan MEB, bu sefer de 15 Temmuz’un adını kullanmadan darbe girişimi etkinlikleri kapsamında Boğaz Köprüsü’nde çekilen bir fotoğrafı kullandı.

Kaynak: Tele1.com