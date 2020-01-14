Yunanistan'dan İran yapımı belgesele büyük ödül

Yönetmenliğini Rıza Ferehmend yapan ve yapımcılığını Murtaza Şabani üstlenen “Bir rüyanın bakır notaları” adlı belgesel bu sene 22’ncisi Yunanistan’da düzenlenen Uluslararası Olimpiya Film Festivali’nin Jüri Özel Ödülüne layık göründü.

“Bir rüyanın bakır notaları” adlı belgeselin özeti şöyle:

“10 yaşındaki Malluk arkadaşlarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmek için savaş kalıntılarından bakır tellerini toplayarak satıyorlar. Ancak çocuksu bir rüyaya ulaşma isteği onların içlerinde umut canlandırıyor ve yıkıntılara sevinç rengi katıyor.”

Bu eser daha önce Lukarno, Asya-Pasifik, Amerikan Harlem ve Güney Kore DMZ festivallerine katılmıştı.

Uluslararası Olimpiya Film Festivali her yıl Yunanistan’ın Pirgos kentinde düzenlenmektedir.